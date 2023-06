Giovane pestato a sangue al Poetto, due arrestati per tentato omicidio

Picchiato a sangue e abbandonato in fin di vita. È successo nella notte tra sabato e domenica al Poetto di Cagliari: la vittima della brutale aggressione è un 23enne di Quartu, ora ricoverato in Rianimazione all'ospedale Brotzu. Due uomini di 23 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio. Denunciate anche due ragazze, di 20 e 23 anni, che si trovavano con loro, accusate di favoreggiamento e omissione di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il pestaggio sarebbe avvenuto al termine di una violenta lite. I due uomini arrestati avrebbero picchiato selvaggiamente il 23enne, colpendolo alla testa con calci e pugni, per poi allontanarsi, insieme alle due ragazze denunciate per favoreggiamento, prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118.

Il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Brotzu. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che nel giro di poche ore hanno rintracciato i presunti autori del pestaggio, che al momento si trovano nel carcere di Uta.