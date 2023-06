Grandinata sul Nuorese, Coldiretti: "Ancora ingenti danni per il maltempo"

Il maltempo continua a fare danni nell’Isola. La violenta grandinata che si è abbattuta nelle scorse ore sul Nuorese e l’Ogliastra ha devastato, secondo Coldiretti, oltre 100 ettari di oliveti e altre decine di produzioni nei comparti vitivinicolo e delle colture foraggere.

“Dopo l’alluvione che ha colpito il Nuorese lo scorso 21 maggio, continuiamo ad assistere alla furia devastatrice del maltempo che sta mettendo in ginocchio enormi aree agropastorali della nostra provincia”, sottolinea il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Leonardo Salis. “Fortunatamente, prosegue Salis, questa volta non si registrano perdite tra i capi animali, ma certamente restiamo fortemente preoccupati per il futuro di molte realtà che in queste ore stanno contando gli ingenti danni alle loro strutture”.

Coldiretti auspica, oltre ai ristori e allo stato di calamità, “che si continui a lavorare sulle politiche di creazione delle infrastrutture necessarie ad arginare questi fenomeni atmosferici che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, stanno diventando sempre più violenti e pericolosi per persone, animali e strutture aziendali”.