Guardia di Fianza, accertati danni erariali per oltre 47 milioni di euro

Nel 2022 e nei primi cinque mesi di quest'anno, in Sardegna, i reparti della Guardia di Finanza hanno svolto 1.659 interventi nel settore delle uscite finanziarie pubbliche, cui si aggiungono oltre 708 indagini delegate dalla magistratura nazionale - penale e contabile - ed europea, al cui esito sono stati denunciati all'Autorita' Giudiziaria 635 soggetti e segnalati

alla Corte dei conti 173 responsabili, in relazione all'accertamento di danni erariali, per circa 47,5 milioni di euro. Sono stati eseguiti oltre 29 mila interventi ispettivi e circa 2.300 indagini per contrastare gli illeciti

economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia.