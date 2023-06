Il Cagliari sogna la serie A, primo atto alla Domus

Inizia stasera il doppio confronto valido per la finale dei playoff di serie B. Di fronte Cagliari e Bari, ovvero una retrocessa dalla serie A dell’anno scorso e una neopromossa dalla Lega Pro. Un’accoppiata rarissima, ma non unica: nei quasi vent’anni di vigenza degli spareggi promozione al termine della regular season esiste un precedente e non porta fortuna ai rossoblù. Nell’annata 2016/2017, infatti, il Benevento appena salito dalla categoria inferiore ebbe ragione del Carpi, che la stagione precedente disputò il suo primo e unico campionato di serie A.

Ranieri dovrà risolvere un dubbio di formazione per riempire la casella lasciata libera in difesa dallo squalificato Dossena. In attacco si rivedrà regolarmente Lapadula, sostituito nel corso del match di Parma in seguito alla violenta pallonata al volto: il capocannoniere della Serie B ci sarà e prima del fischio di inizio di Mariani sarà insignito ufficialmente del titolo con la consegna del trofeo Pablito, dedicato alla memoria di Paolo Rossi. Anche nelle fila del Bari una defezione tra i titolari nello stesso reparto dei sardi: si tratta di Ricci espulso nella semifinale di ritorno contro il SudTirol.

Comunque andrà, tra stasera e domenica, la massima categoria recupererà una piazza importante in grado di esprimere grande affezione alla squadra con le presenze nei rispettivi stadi. E se per caso non dovesse essere il Cagliari, di certo Ranieri ci riproverà l’anno prossimo, come ha fatto capire a chi gli chiedeva del futuro.