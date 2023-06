Il Cagliari vicino a Baschirotto e Collocolo

In attesa della punta da affiancare a Lapadula il mercato in entrata del Cagliari potrebbe animarsi a breve con l'arrivo di un difensore e un centrocampista. Nel primo caso la pista seguita è quella di Federico Baschirotto, centrale del Lecce, seguito anche da altri club di serie A. Al Cagliari piace Michele Collocolo dell'Ascoli, uno dei giovani che più si sono messi in mostra nel campionato cadetto. Le risorse, per entrambi, arriverebbero dalla probabile cessione di Bellanova e dal bonus per il trasferimento dell'ex rossoblù Vicario dall'Empoli al Tottenham.