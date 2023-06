Il Giro d'Italia donne sbarca in Sardegna per il gran finale

Dopo aver attraversato quattro regioni - Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria - il Giro d'Italia donne, partito il 30 giugno, sbarca in Sardegna per le ultime due tappe. Si parte l'8 luglio da Nuoro per l'ottava tappa e si pedala per 125,7 km fino a Sassari attraversando il sali e scendi dell'entroterra sarda. C'è un solo gpm (gran premio della montagna) ufficiale, ma anche l'arrivo è in leggera salita, frazione adattissima alle passiste veloci.

Il 9 luglio, la nona tappa prevede 126,85 km da Sassari a Olbia. Dalla partenza, 2 gpm di 3^ categoria potranno impensierire le atlete anche se ormai i giochi per la generale dovrebbero essere chiusi. Attenzione alle attaccanti che potranno trovare terreno di conquista sorprendendo il gruppo.

A Olbia, il gran finale della corsa rosa con un grande arrivo sul mare.