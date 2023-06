Il Pd in missione per la sanità pubblica, prima tappa in Sardegna

"La segreteria nazionale del Pd ha scelto di partire dalla Sardegna per fare un viaggio dentro la sanità, per conoscere la situazione e per sentire l'opinione degli operatori, degli utenti e delle associazioni". Presenta così Martina Sereni, responsabile del settore sanità, la prima tappa nazionale del tour che comincia oggi con gli incontri con associazioni di medici, personale, cittadini e pazienti e le visite negli ospedali. "I dati della Sardegna sono molto preoccupanti - spiega Sereni durante l'incontro con la stampa per presentare l'iniziativa -, il rapporto Crea ci dice che è una delle regioni in cui non sono rispettate le aspettative degli utenti, nè per quanto riguarda l'appropriatezza, l'equità e la situazione economico-finanziaria". "Da questi incontri - ha chiarito - cercheremo meglio di capire cosa chiedere a Roma perché si guardi alla Sardegna con grande attenzione". La missione dem nella sanità sarda si svolge oggi e domani tra Cagliari, con le visite previste negli ospedali Brotzu, Businco e Microcitemico, Oristano (ospedale San Martino) e Olbia (ospedale Giovanni Paolo II) e riprenderà il 10 e 11 luglio con altri esponenti nazionali del Pd nei restanti territori dell'Isola, a partire da Nuoro e Sassari. Alla missione partecipano anche il segretario regionale Piero Comandini e i parlamentari Silvio Lai e Marco Meloni. "L'emergenza è assoluta, l'allarme nell'Isola è molto elevato - sottolinea Meloni -, per questo sia il partito nazionale che domani in Consiglio regionale, con le due mozioni sulla sanità in discussione, affronteranno il tema". Per il senatore sardo, "è fuori luogo che a pochi mesi dalla scadenza della legislatura il presidente della Regione decida di stravolgere l'assetto degli ospedali in Sardegna, va sistemata intanto l'assistenza di base e poi ci penserà chi governerà l'Isola nei prossimi cinque anni". La ricetta di Silvio Lai punta sulle professionalità: "Bisogna smetterla con la confusione attuale e ripartire dalle risorse umane, investire sui territori e distribuire le risorse sulla base della sostenibilità territoriale, se non si fa questo, se si continua a perseguire solo questioni clientelari la sanità sarda non si riprenderà mai".