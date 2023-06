Il piccolo Francesco nasce nel parcheggio dell'ospedale

Le doglie improvvise, la corsa verso il Policlinico di Monserrato e la nascita nei parcheggi del blocco Q. Il piccolo Francesco è nato con l’assistenza di un’ostetrica, Agnese Piras, che proprio in quel momento stava facendo un corso di aggiornamento sulle emergenze. Ora il piccolo e la mamma Alessandra stanno bene e sono ricoverati nella struttura Emergenze Ostetrico-Ginecologiche del Casula. Padre e madre erano partiti dal Sarrabus, da Muravera, dove da anni non c'è più il punto nascita all'ospedale san Marcellino.

Il racconto. «È accaduto tutto in pochi minuti – racconta Agnese Piras – ero in ospedale e stavo partecipando al corso di aggiornamento sulle emergenze ostetriche. Squilla il telefonino, era Luca Paderi il marito di Alessandra Sanna una paziente della nostra struttura. “Siamo in auto e stiamo arrivando”, mi diceva lui. Sentivo distintamente le urla della paziente e non potevo perdere tempo». Agnese quindi esce dalla stanza dove si sta svolgendo il corso e corre verso i parcheggi del Policlinico, proprio mentre stava arrivando l’auto: si apre la sportello, lei entra con un salto. «Il piccolo Francesco – dice ancora Agnese – aveva già la testa fuori. Io ho aperto il sacco gestazionale e fornito le prime cure neonatali».

Pochi secondi dopo sono arrivati i rinforzi: la ginecologa Francesca Marotto, l’ostetrica Carla Ortu, le oss Donatella Porru e Cinzia Zanda che, racconta Agnese Piras, «hanno trasferito la donna sulla barella mentre io mi sono occupata delle prime cure del bambino». Ora bimbo e mamma stanno bene e presto torneranno a casa.