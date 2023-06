In arrivo una ventata di estate

I termometri potranno raggiungere i 40 gradi e i cieli sardi si libereranno dalle nubi. L'estate fa il suo ingresso sull'Isola già a partire da questo fine settimana, ma sarà dalla prossima che le costanti delle previsioni meteo saranno le temperature in aumento e il tempo stabile. Domani, a parte qualche nube alta di passaggio, la giornata sarà dominata dal tempo soleggiato e sia le minime che le massime saranno in aumento. Da martedì in poi l'impennata delle temperature si attesterà su valori estivi, con punte di 40 gradi nelle ore più calde.