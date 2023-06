In casa con 1 kg di droga, arrestato un ventenne di Cagliari

In casa nascondeva un chilo di droga. Un ragazzo di 20 anni residente a Cagliari è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di droga. I Falchi della squadra mobile hanno perquisito la sua abitazione, trovando un chilo di stupefacenti, tra hascish e marijuana. La droga era divisa in sacchetti sotto vuoto. Sequestrati anche 4mila euro in contanti e tutto il materiale per confezionare le dosi. Il giovane si trova agli arresti domiciliari. Proseguono le indagini degli investigatori.