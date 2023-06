Incendio a S.Teodoro, per precauzione evacuate 15 case

Sono 11 gli incendi scoppiati oggi sul territorio regionale, per due dei quali il Corpo forestale è intervenuto oltre che con le squadre a terra anche con i mezzi aerei della flotta regionale. Il primo vasto incendio è divampato a San Teodoro, località "Cant.ra S. Teodoro", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siniscola, coadiuvata dal personale GAUF di Nuoro e dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Alà dei Sardi. È intervenuta una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di San Teodoro, una squadra della Compagnia barracellare di San Teodoro, una squadra dei VVF di Siniscola. In via precauzionale sono state evacuate circa 15 abitazioni perché invase dal fumo, il fuoco ha danneggiato anche una macchina operatrice cingolata. L'incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di pascoli nudi. Il secondo rogo è scoppiato a Bulzi, località "M.Ena", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nulvi, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Limbara. Sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Castelsardo - Valledoria e Castelsardo - San Giovanni. L'incendio ha percorso una superficie di circa 7 ettari di pascoli arborati e cespugliati.