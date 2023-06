Nella notte a Lanusei è stato appiccato un incendio un locale di 400 metri quadri utilizzato come ricovero mezzi in via Ilbono. Le fiamme hanno distrutto un mezzo utilizzato come autonegozio rosticceria e una cella frigorifera. I vigili del fuoco sono intervenuti per limitare i danni. Le indagini sul rogo doloso sono affidate ai carabinieri della stazione di Bari Sardo e della compagnia di Lanusei.