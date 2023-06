Incidente stradale sulla 195, tre auto coinvolte e tre feriti

Ennesimo incidente sulla Strada Statale 195 che ha visto coinvolte tre autovetture, due delle quali hanno subito gravi danni. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Cagliari per i rilievi.

I conducenti delle due auto coinvolte in maniera più rilevante e un passeggero sono stati trasportati in codice rosso, uno al Policlinico di Monserrato e due all'ospedale Brotzu . Illeso il conducente della terza autovettura.

La viabilità ha subito forti disagi, tanto da rendersi necessario l’intervento di una seconda pattuglia della Polizia Locale e una dei Carabinieri di Capoterra e solo dopo alcune ore il traffico ha potuto riprendere a scorrere.

La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.