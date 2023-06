Infrastrutture, Solinas incontra il ministro Salvini

Il presidente della giunta Christian solinas ha incontrato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un colloquio per fare il punto sul piano di investimenti straordinari per le opere commissariate. Le priorità sono la Sassari-Alghero e la Statale Olbia-Arzachena-Palau. L'obiettivo è far partire i lavori a breve. Il ministro si è impegnato per un ulteriore stanziamento da 30 milioni per coprire l'incremento dei prezzi.