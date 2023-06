Inizierà il 24 luglio in Valle d'Aosta il ritiro del Cagliari

Inizierà il 24 luglio in Valle d'Aosta e durerà sino al 4 agosto il ritiro del Cagliari in vista della ripresa in campionato dopo la promozione in Serie A. I rossoblù saranno ospitati a Saint-Vincent e si alleneranno allo stadio Brunod di Chatillon. La squadra sarà impegnata anche in tre amichevoli contro avversari da definire allo stadio Perucca di Saint-Vincent, il 26 e il 29 luglio e il 2 agosto.