Una struttura abusiva in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. L'edificio, privo di qualsiasi autorizzazione realizzato a Foxilloni, sulla costa di Tortolì, è stato sequestrato dagli agenti della Stazione forestale. Secondo quanto accertato dai forestali la struttura, vicina a una casa mobile, è costituita da un basamento di 5,30 x 7,20 metri con otto pilastri in calcestruzzo e tettoia in legno. L'area è di circa 1.000 mq.