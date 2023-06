L'agente di Nandez: "Piace al Napoli"

Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez piace al Napoli. È Pablo Bentancur, l'agente dell'uruguaiano a scuotere il mercato in uscita del club sardo: ancora nessuna offerta ufficiale, ma la proposta potrebbe arrivare magari già in settimana con il via ufficiale alla campagna acquisti e cessioni. Bentancur già ieri aveva parlato dell'interesse di alcune squadre di A nei confronti di Nandez. Ma oggi, intervistato da un'emittente radio, ha spiegato che il Napoli starebbe prendendo in considerazione l'idea di puntare sul centrocampista rossoblù. L'intenzione - sempre per Bentancur - è quella di far recuperare al Cagliari almeno parte dell'investimento effettuato da Giulini per portare Nandez in Italia, circa 18 milioni. Difficile però che il Napoli possa spendere tanto: il budget massimo per portare il centrocampista sotto il Vesuvio di circa otto milioni. Se ne riparla probabilmente sabato, giorno del via ufficiale alle trattative. Il contratto con il Cagliari scade nel 2024. E ora il club ha due possibilità: rilanciare con un allungamento dell'intesa con il giocatore almeno di tre anni. Oppure lasciare andare via il giocatore entro gennaio: la prossima estate Nandez potrebbe lasciare il Cagliari a parametro zero. A questo punto si complicano le strategie del club rossoblù: il ds Bonato puntava sull'ossatura della squadra che ha conquistato la A più tre o quattro rinforzi. Ma il possibile addio sconvolge i piani della società. Giorni decisivi anche per gli altri uomini mercato: Bellanova, ieri migliore in campo con l'Under 21, è del Cagliari e aspetta le offerte di Inter e Torino. Per Marin possibile ritorno di fiamma dell'Empoli. Sempre vivo l'interesse per Collocolo dell'Ascoli e per Gabbiadini della Sampdoria. Spunta anche il nome del centrocampista Jankto, allenato da Ranieri ai tempi della Samp.