L'anarchico Alfredo Cospito ritorna in Sardegna nel carcere di Bancali

Ritorna in Sardegna l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis nel carcere di Opera a Milano. Sarà di nuovo rinchiuso nel penitenziario di Bancali, a Sassari, dove si trovava prima del trasferimento che era stato deciso per motivi di salute in seguito allo sciopero della fame iniziato il 20 ottobre e interrotto lo scorso 19 aprile.

Il 19 giugno davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Torino ci sarà l'udienza per la rideterminazione la pena.