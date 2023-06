L'anno d'oro del pecorino romano

Prezzi in continuo aumento e fatturato che cresce. In crescita anche la produzione. Per la campagna 2022-2023 si stimano circa 2000 tonnellate in più rispetto alle 30mila dell'anno scorso. Numeri che fotografano il periodo straordinario del mercato del Pecorino Romano Dop. L'assemblea dei soci del Consorzio di tutela si è riunita a Oristano per fare il punto sulla situazione. A tirare sono soprattutto i mercati internazionali: Giappone, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera. Il prezzo oltre i 14 euro al chilo garantisce una giusta remunerazione ai produttori. Secondo il presidente Gianni Maoddi, tutto merito della promozione e della "scelta di diversificare il prodotto, non più solo ingrediente base di ricette italiane storiche ma anche formaggio da gustare in purezza, con una quantità di sale sempre più ridotta e tipologie diverse per andare incontro ai gusti dei consumatori".