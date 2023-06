L'arcivescovo di Cagliari incontra il presidente Mattarella a Roma

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato nell'ambasciata italiana di Parigi una delegazione di giovani che prenderanno parte alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, guidata da Monsignor Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I ragazzi, in rappresentanza dei 60mila che parteciperanno all’incontro mondiale – hanno avuto modo di esprimere al presidente Mattarella il loro affetto e la gratitudine per le parole di incoraggiamento da lui rivolte in diverse occasioni, come ad esempio nel Messaggio di fine anno. Nel presentare le loro attese rispetto all’esperienza della Gmg e il servizio che presteranno a favore dei pellegrini italiani, i giovani hanno mostrato la bandiera che sarà collocata sulla facciata di “Casa Italia” e che il capo dello Stato ha firmato.

“Ringraziamo il presidente Mattarella, da sempre punto di riferimento per il Paese e in particolare per i nostri giovani. ‘Casa Italia’ sarà un luogo di accoglienza, condivisione e solidarietà, valori che il capo dello Stato ci incoraggia a vivere e diffondere, per il bene dell’intera comunità”, ha affermato il segretario generale della Cei.