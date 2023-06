Lavoratori in nero, chiuso un ristorante cinese a Cagliari

Un ristorante è stato chiuso nel centro di Cagliari e il suo titolare è stato denunciato per aver impiegato lavoratori in nero. Il controllo dei carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro ha portato alla scoperta di tre persone che operavano nel ristorante senza documenti di lavoro.

L'uomo, un 46enne di nazionalità cinese, residente a La Maddalena, incensurato, è amministratore unico di una società cagliaritana per l'esercizio della ristorazione. Dalle verifiche compiute i militari hanno scoperto che al momento dell'ispezione , su 11 dipendenti, tre lavoratori erano in nero. Oltre alla denuncia e alla sospensione dell'attività imprenditoriale a tempo indeterminato, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 17.000 euro.