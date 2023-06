C'è una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona, nel nord Sardegna, in memoria di Giulia Tramontano. L'ha realizzata lo scultore nuorese, Nicola Urru, artista specializzato nel creare opere d'arte sulla spiaggia. Ha voluto così ricordare la 29enne al settimo mese di gravidanza accoltellata e uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Un ritratto delicato a Giulia in un abbraccio al bimbo che ha in grembo.