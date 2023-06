Lotta allo spaccio di droga, due arresti a Dolianova

E' stata eseguita un' ordinanza di custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari nei confronti di un uomo di 63 anni e di un 36enne entrambi di Dolianova ritenuti responsabili di spaccio di droga.

Durante le perquisizioni nell'abitazione dei due è stata rinvenuta della droga: 27 dosi di cocaina e 1 di hashish, un bilancino di precisione, denaro in contante per quasi 5mila euro oltre a un rilevatore a frequenza radio per individuare la presenza di strumenti di intercettazione. Il Pm ha disposto l’arresto in flagranza per entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due si trovano nel carcere di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.