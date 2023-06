Martina Stella, non sono più la ragazzina di Muccino

"Se mi fossi fermata a quel personaggio sarebbe stato patologico. Certo che ci ripenso con grande tenerezza a quel ruolo è stato il mio primo film, ma chiaramente sono andata avanti come donna e come attrice anche se spesso continuano ad offrirmi ruoli da giovanissima". Parola di Martina Stella al Filming Sardegna Festival. Trentotto anni, Stella è stata protagonista dell'Ultimo bacio di Muccino, ma la sua carriera è proseguita fino a oggi. "Ho finito di girare per Raiuno una serie, La lunga notte, di Giacomo Campiotti, un progetto bellissimo. Un film in costume dove affronterò un ruolo molto diverso da quelli da me interpretati fino ad ora. Insomma per me è stata davvero una grande sfida. A breve poi, a luglio, inizieranno le riprese di un nuovo film, una commedia, ma non posso dire di più", ha detto nell'incontro con i giornalisti.

La lunga notte è una serie tv in sei episodi, una co-produzione Rai Fiction con Eliseo Entertainment prodotta da Luca Barbareschi. La serie racconta le settimane che precedettero la fine del regime fascista. Sceneggiata da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini con la consulenza dello stesso regista e la consulenza storica di Pasquale Chessa, la serie è interpretata, oltre che da Martina Stella, da Alessio Boni, Duccio Camerini, Ana Caterina Morariu, Aurora Ruffino, Flavio Parenti, Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Luigi Diberti e Giuseppe Antignati.