Maxi sequestro a Porto Torres, 31mila di capi d'abbigliamento contraffatti

In tre operazioni della Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres sono state intercettate ben 157 spedizioni dirette nella provincia di Sassari e in altre località della penisola e provenienti dall'Europa centrorientale. In tutto sono oltre 31mila i capi d'abbigliamento con marchi contraffatti. Si tratta di magliette, pantaloni, scarpe ma anche accessori come borse, cinture, portafogli. Sequestrati anche numerosi accessori di telefonia mobile come auricolari e cover e migliaia di copricerchi.