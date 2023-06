Molestata al parco, la denuncia alla polizia di una 32enne

Ha denunciato di essere stata molestata mentre si trovava al parco di San Michele. Un tentativo sfumato solo per la pronta reazione della donna, una 32enne, che ha iniziato a urlare riuscendo a mettere in fuga il molestatore. La giovane ha poi deciso di presentare una denuncia alla Polizia. Ora si sono messi al lavoro gli investigatori della Squadra mobile, visionando anche un filmato che la stessa vittima ha cercato di girare per immortalare l'aggressore. In quella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza e, al momento, non sono arrivate altre segnalazioni di molestie analoghe. La Polizia chiede a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti e denunciare.