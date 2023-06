Motoscafo rischia di affondare vicino a Bosa, 7 persone in salvo

La Guardia Costiera di Bosa ha soccorso sette persone in difficoltà davanti alla spiaggia di porto Managu, sul litorale di Bosa. Tutte si trovavano a bordo di un motoscafo che, probabilmente per una errata distribuzione dei pesi, ha iniziato a imbarcare acqua rischiando di affondare. L'ufficio circondariale marittimo di Bosa, guidato dal tenente di vascello Fabrizio Frascella, ha inviato sul posto la motovedetta CP835, che ha prestato assistenza al natante ed ha permesso il rimorchio in sicurezza nel porto di ormeggio. Tutte le persone a bordo sono state portate a terra senza che nessuno riportasse ferite. Durante la stessa giornata di domenica la Capitaneria ha dovuto prestare altri soccorsi ad altrettante imbarcazioni in avaria. "Con l'inizio della stagione estiva, legata ad una più ampia diffusione dell'utilizzo di unità da diporto che nei mesi invernali sono state poco impiegate, si invitano i diportisti ad effettuare le opportune verifiche ai propri scafi ed i propri apparati propulsivi prima di prendere il mare e prevenire dunque eventuali avarie che possano mettere in pericolo loro stessi, i loro ospiti ed i bagnanti", è l'appello dalla Guardia Costiera che, nei prossimi giorni emanerà inoltre una nuova ordinanza per "la disciplina delle attività diportistiche e ludico-ricreative, allo scopo di uniformare in più possibile la normativa di settore a quella dei vicini circondari e di normare nuove fattispecie diportistiche che negli anni stanno trovando sempre maggiore affermazione come il wing e l'e-foil".