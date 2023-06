Nasce il Sindacato indipendente dei carabinieri, via alle assemblee

Per la prima volta i Carabinieri della Sardegna avviano delle assemblee sindacali presso i Reparti territoriali da parte del SIC, il Sindacato Indipendente Carabinieri, che ha ottenuto lo scorso marzo l'iscrizione all'Albo dei Sindacati. Gli incontri sono partiti dal Comando Legione Sardegna in via Sonnino. Il Segretario Generale Luigi Pettineo ha illustrato i motivi che hanno portato alla nascita del SIC e tutte le opportunità ed i servizi che vengono messi a disposizione dei suoi associati.