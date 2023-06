Non basta Lapadula: Cagliari-Bari finisce 1-1

Dal paradiso all’inferno, o quantomeno al purgatorio. Alla Domus la sfida tra Cagliari e Bari finisce 1-1: un pareggio amaro per i rossoblù, avanti per gran parte della finale d’andata dei playoff di serie B e poi riacciuffati in pieno recupero dai pugliesi.

Al gol di Lapadula, minuto 9 del primo tempo, risponde in pieno recupero Antenucci, che entra dalla panchina e al 95esimo mette a segno il calcio di rigore fischiato dall’arbitro Mariani dopo l’intervento del Var. A decidere la battaglia per la promozione in serie A sarà la finale di ritorno, in programma domenica alle 20.30 nella bolgia del San Nicola.