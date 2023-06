Olbia, vietato fumare anche all'aperto

A Olbia vietato fumare negli spazi esterni dei locali. Lo ha deciso il sindaco Settimo Nizzi con un'ordinanza. Il divieto scatta di fronte a bar, ristoranti, hotel ed esercizi simili, compresi quelli allestiti con sedie e tavolini anche senza coperture come gazebo o altre strutture. Vietate anche le sigarette elettroniche.

Così il primo cittadino spiega la sua decisione: "Gli spazi esterni di bar, ristoranti e hotel sono aree particolarmente rilevanti per la salute pubblica. Qui le persone che non fumano, inclusi i bambini, sono costrette a respirare il fumo passivo, magari mentre stanno cenando. Il provvedimento va a beneficio anche dei fumatori, che si sposteranno per fumare e non dovranno respirare anch'essi le sigarette degli altri".