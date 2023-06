Orto botanico, arte e cultura per scoprire i lati nascosti del polmone verde di Cagliari

Un calendario di eventi culturali e artistici che, da mercoledì 21 giugno, proseguirà per tutta l'estate. L'obiettivo è aprire l’orto botanico di Cagliari a chi già lo conosce a a chi ancora non lo ha mai visitato.

Il primo appuntamento (mercoledì 21) alle 21 con “BotanicArp”. In occasione della Giornata Internazionale della Musica verrà proposto un concerto di Raoul Moretti per Arpa elettrica e live electronics: un percorso di immagini curato da Gianluca Iiriti permetterà di illuminare gli aspetti meno conosciuti dell'area verde.

Venerdì 23 giugno il secondo evento. A partire dalle 17.30 sarà la volta di “Erbe magiche di San Giovanni. I simboli e miti del ciclo del solstizio d’estate”, nel quale sarà protagonista l’antropologa e scrittrice Claudia Zedda . Alla fine della serata sarà preparata “s’acua de is fragus”, l’acqua dei profumi, una delle più affascinanti tradizioni legate al ciclo di San Giovanni in Sardegna. Per entrambi gli appuntamenti occorre la prenotazione.

“L’Orto Botanico si apre alla cittadinanza con nuove iniziative per permettere ai cittadini e alla cittadine, alle famiglie e ai bambini di scoprire questo ambiente – spiega la direttrice, Annalena Cogoni – E’ un modo per salutare insieme l’inizio dell’estate, ma anche per divulgare le conoscenze scientifiche in modo più piacevole, attraverso l’arte, la musica e le immagini. Nelle prossime settimane, incastonate in queste manifestazioni, ci saranno anche due presentazioni di libri, mentre in autunno celebreremo l’Anno Calviniano con altre iniziative, dedicate anche alla madre dello scrittore, Eva Mameli, che fu direttrice dell’Orto”.