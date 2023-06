Parma-Cagliari sui maxi schermi della Domus

Nel settore ospiti del Tardini i tagliandi destinati ai tifosi del Cagliari sono finiti in poche ore. Così il Cagliari ha deciso di invitare i tifosi a vedere tutti insieme la partita di domani, sui maxi schermi della Domus. A disposizione la tribuna centrale. Cancelli aperti a partire dalle 19:15. Per accedere allo stadio basterà scaricare gratuitamente dall’area dedicata su Ticket One l'invito predisposto per l’occasione. Gli ingressi saranno quelli della Tribuna lato sud e nord: l’accesso delle persone diversamente abili (che saranno fatti accomodare direttamente a bordo campo) avverrà esclusivamente attraverso la Tribuna lato sud, accanto al botteghino accrediti.