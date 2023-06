Passeggeri diretti a Olbia fermi a Genova per un guasto al traghetto Moby Wonder

Avrebbero dovuto sbarcare nel porto Isola Bianca di Olbia questa mattina provenienti da Genova, invece i 700 passeggeri che erano diretti sull'isola e si trovavano a bordo della Moby Wonder sono ancora fermi al porto ligure. A due ore dalla partenza, ieri sera alle 21.30, da Genova, intorno alle 23.15, la nave ha subito un black out ed è stato necessario trainarla con un rimorchiatore della compagina che ha agganciato la nave intorno alle 4.40. A bordo sono rimaste accese solo le luci d'emergenza e l'intera nave è rimasta senza acqua nelle cabine e nei servizi igienici.

L'equipaggio è riuscito a ripristinare i generali per alimentare elettricamente la nave e riavviare i servizi dei motori principali intorno alle 5.15 di questa mattina. In maniera precauzionale la nave è stata fatta rientrare in porto.

I passeggeri ripartiranno oggi per la Sardegna o a bordo della stessa Moby Wonder o su di un'altra nave del gruppo. Dalla

compagnia fanno sapere che "tutti i passeggeri sono stati informati ed assistiti e non si sono verificate criticità a

bordo".