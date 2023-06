Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto

La Guardia di Finanza di Sassari ha individuato 69 persone che incassavano il reddito di cittadinanza, senza averne diritto. La somma complessiva dei sussidi ricevuti

ammonta a oltre 500 mila euro. Secondo le accuse, la richiesta del sussidio era stata avanzata attestando, in modo falso, di avere i requisiti e omettendo informazioni obbligatorie per riceverlo. Le

principali violazioni riscontrate dalle Fiamme gialle riguardano la residenza in Italia, la variazione dei redditi, le false informazioni relative alla composizione dei nuclei

familiari, lo svolgimento di attività lavorative in assenza di contratto e lo stato di detenzione in carcere.