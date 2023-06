Performance sanitarie, il rapporto Crea boccia la Sardegna e le regioni del Sud

La Sardegna, insieme a Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, è fanalino di coda tra le regioni italiane nelle performance in ambito sanitario, secondo l'undicesima edizione del rapporto del Crea Sanità, Centro per la ricerca economica applicata in sanità dell'Università di Tor Vergata. L'Isola e le altre 5 regioni del Sud non hanno raggiunto il 32% dell'indice di performance, calcolato in base a una valutazione su 6 dimensioni che vanno dall'appropriatezza e l'equità delle cure agli aspetti economico-finanziari e l'innovazione. Per valutare il gap rispetto ai territori virtuosi, basta considerare i risultati delle prime in classifica: Veneto, Trento e Bolzano hanno ottenuto il miglior risultato del 2023 (con punteggi che superano la soglia del 50% del risultato massimo ottenibile); Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Marche vanno abbastanza bene (con livelli dell'indice di Performance compresi tra il 47% e il 49%); meno bene invece Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Abruzzo (con livelli di performance abbastanza omogenei, seppure inferiori, compresi tra 37-43%).