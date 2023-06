Pil: crescita zero per la Sardegna, ultima in Italia

Continua a crescere il divario fra Nord e Sud con il Mezzogiorno che chiuderà il 2023 con una crescita di quasi tre volte in meno rispetto al Settentrione, secondo l'analisi sulle economie regionali del centro studi di Confcommercio. Sardegna e Calabria, attestate su una crescita zero, sono in fondo alla classifica delle economie regionali guidata dalla Lombardia che può contare su tasso di aumento del Pil pari all'1,7 per cento. Il Sud appare "fermo ai box" anche per i consumi con il Meridione a +0,4% e il Nord a +1,2%".