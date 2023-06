Porto Torres ha il nuovo centro intermodale, snodo strategico per i passeggeri in transito

Il nuovo centro ospita le biglietterie delle compagnie navali e dell'Arst, l'ufficio turistico e il bar/tavola calda che, dopo bandi andati deserti, ha finalmente trovato un assegnatario. Tra le novita', il collegamento tra la stazione marittima e quella ferroviaria tramite un passaggio, l'estensione delle linee arst fino all'area portuale e la chiusura di via Bassu dove d'ora in poi transiteranno solo i mezzi pubblici. Un intervento a costo zero, realizzato sotto la regia dell'assessorato ai trasporti, che rientra in un piano di gestione piu' ampio dei centri intermodali dell'Isola.