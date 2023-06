Un sito web non ufficiale per le prenotazioni della spiaggia La Pelosa di Stintino. A scovarlo e denunciarlo alle autorità competenti è stato il Comune che ha poi ricordato che l'unico sito web ufficiale per prenotare l'accesso alla spiaggia è www.spiaggialapelosa.it, e l'applicazione mobile ufficiale è 'La Pelosa'. Il Comune di Stintino non ha ulteriori affiliati o partner esterni che gestiscano le prenotazioni per conto dell'amministrazione comunale.