Prezziario delle opere pubbliche, l'allarme di Confartigianato

Un prezziario regionale dei lavori pubblici incongruo all’andamento dell’economia. E' quanto sostiene Confartigianato Sardegna secondo cui il prezziario delle Opere Pubbliche, che la Regione sta per pubblicare, presenterebbe numerose revisioni al ribasso dei costi dei materiali. "Siamo molto preoccupati in un momento in cui le imprese hanno necessità di lavorare per realizzare utili e velocizzare la ripresa. Su questa problematica siamo pronti a difendere tutte le micro, piccole e medie imprese della Sardegna”, scrivono Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, e Giacomo Meloni, Presidente regionale degli edili. Il prezziario comprende l’aggiornamento del prezzo di 10mila opere pubbliche che viene elaborato sulla base delle rilevazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Secondo l’associazione il caro-materiali (che ha fatto lievitare il prezzo mondiale dell’acciaio del 150 per cento e quello dei polietileni del 110 per cento) rende per le imprese edili non più sostenibile realizzare opere pubbliche progettate secondo i prezzi in vigore nei mesi passati. La richiesta di Confartigianato Sardegna è di partecipare, in forma diretta, al Tavolo del prezziario.

“Con il non adeguamento, sarebbero a rischio anche le opere finanziate con il PNRR" spiegano Lai e Meloni.