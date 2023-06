Giallo a Porto Torres per la morte di un pugile di 32 anni, Marco Satta Giannichedda. Il giovane è stato trovato privo di vita nella sua casa. La Procura di Sassari ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo per stabilire le cause del decesso. I carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento, dove non sono stati rilevati elementi sospetti. Il giovane era molto conosciuto a Porto Torres per la sua attività sportiva e come gestore di un pub.