Ricerche per un uomo scomparso nelle campagne di Olbia

Ricerche in corso per un uomo sparito nel nulla dalla mattina del 27 maggio scorso, quando era uscito a piedi dalla casa in cui si trovava per le vacanze, a Stazzu Lu Palu, una località di Olbia vicino ad Arzachena.

L'anziano, olbiese di nascita ma da anni residente in Francia, aveva detto alla sorella di essere diretto verso San Pantaleo.

A denunciarne la scomparsa è stata la sorella.

Il suo telefono cellulare risulta irraggiungibile. La Prefettura di Sassari ha attivato il piano di ricerche affidandole agli uomini dell'Arma.

Allertati inoltre anche i barracelli, ì forestali e i vigili del fuoco.