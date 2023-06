Spintoni, calci e pugni in centro a Olbia, due feriti. Uno rischia l'amputazione di un dito

Prima gli insulti, poi gli spintoni, i calci e i pugni in pieno giorno nel centro di Olbia. Tre, forse quattro giovani sui trent'anni - italiani e stranieri in città per lavoro - si sono fronteggiati per motivi banali, ancora da chiarire. Due i feriti ora ricoverati all'ospedale San Giovanni Paolo II, uno al collo - probabilmente con una tessera plastificata, sanitaria o una carta di credito. L'altro a un dito, secondo fonti sanitarie, rischia l'amputazione di una falange.

È successo poco prima delle 14 in via Garibaldi, angolo via Amsicora. Sul posto sono intervenute due diverse ambulanze che hanno soccorso e trasportato i feriti. Poi l'arrivo dei carabinieri della stazione di Olbia che ora indagano per lesioni gravi. In particolare sull'utilizzo - riferito dai testimoni - di oggetti e di una sorta di targhetta plastificata. Previsti gli interrogatori di tutti i coinvolti, nonché di chi ha assistito allo scontro.

Simili episodi di microcriminalità si ripetono da settimane, l'ultima rissa appena due giorni fa. Il comitato del centro storico aveva presentato a metà mese un esposto al prefetto.