Ronaldo è in vacanza con tutta la famiglia in Sardegna. Alcuni scatti pubblicati dalla moglie Georgina sui social ritraggono il calciatore mentre fa il bagno in barca di fronte all'isola di Tavolara. Momenti di relax familiare e qualche tuffo per il fuoriclasse portoghese, che sembra godersi, insieme ai suoi cari, il sole e le acque cristalline del mare sardo.