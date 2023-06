Ruba l'auto a un'anziana e investe le amiche, arrestato

Ha rubato con la forza l'auto a un'anziana che con le amiche stava rientrando a casa e per fuggire le ha investite. Inseguito dalla polizia, è finito con la vettura su un marciapiede e all'arrivo degli agenti ne ha aggredito uno. Protagonista della vicenda, avvenuta a Cagliari in viale La Playa, è un uomo di 44 anni già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a una misura di sicurezza: per lui è scattato l'arresto con l'accusa di rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Le tre donne, due 70enni e una 50enne, erano nel parcheggio di viale La Playa quando è arrivato il rapinatore: la proprietaria dell'auto era già al volante, pronta ad uscire dall'area di sosta per far salire le amiche. L'uomo però l'ha scaraventata fuori dalla vettura, si è messo alla guida, ha ingranato la marcia investendo due delle tre donne. Poi la fuga in direzione di Sestu. Le vittime hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e le ambulanze del 118. La polizia si è messa all'inseguimento del rapinatore, poi intercettato a Sestu dove ha perso il controllo dell'auto finendo su un marciapiede. All'arrivo degli agenti, ha aggredito uno di loro ma è stato subito bloccato e arrestato. I feriti sono stati medicati in ospedale: due donne guariranno in 30 giorni, la terza in cinque, il poliziotto in sette.