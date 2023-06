Sbarca con quasi 11 chili di cocaina nel tir. arrestato a Porto Torres

A Porto Torres i carabinieri hanno scoperto quasi 11 kg di cocaina nascosti in un'intercapedine in un Tir sbarcato dal traghetto proveniente da Genova. Lo stupefacente era diviso in 5 pacchetti sigillati. La droga, una volta tagliata per la vendita, avrebbe fruttato 5 milioni euro. I carabinieri sono intervenuti quando l'autista del mezzo, un 49enne torinese , ha deciso di svincolarsi dalla fila, provando a superare

le altre macchine. I militari, a quel punto, l'hanno fermato per eseguire un controllo con un cane antidroga che ha subito fiutato la presenza della cocaina all'interno dell'abitacolo del camion. L'uomo

è stato arrestato e portato in carcere a Bancali