Scontro frontale a Villagrande Strisaili, morto un sessantenne

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 389, in territorio di Villagrande Strisali. Intorno alle 16.30 si sono scontrati un'auto e un fuoristrada. Il conducente dell'auto è morto sul colpo, mentre due persone che viaggiavano sul fuoristrada sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l'elisoccorso per il trasporto del ferito grave in ospedale. Nel luogo dell'incidente stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei e le forze dell'ordine per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente.