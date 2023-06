Sempre meno e sempre più anziani

Cagliari perde altri 1.133 residenti. E se la tendenza registrata dall'Atlante demografico 2022 pubblicato dal Comune dovesse essere confermata anche per il prossimo anno, il capoluogo scenderebbe al di sotto di quota 150mila.

Per ora comunque è ancora al di sopra: al 31 dicembre scorso gli abitanti erano 150.679. In leggero aumento il dato sull'età media con i 51,01 anni contro i 50,82 dell'anno precedente. Aumenta anche il numero dei cittadini stranieri: sono 9.480 i residenti in città con una crescita rispetto al 2021 di 253 unità. E con un'incidenza del 6,29% sul totale della popolazione.