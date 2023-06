Si chiude l'anno scolastico: ultima campanella prima delle vacanze

Ultimo giorno di scuola per gli studenti in Sardegna. Si ritornerà sui banchi per il nuovo anno il 14 settembre.

Alcuni rivedranno i compagni il prossimo anno, per altri invece è il giorno dell'addio prima delle medie o delle superiori.

Intanto in Sardegna il numero di studenti è in continua discesa, attestandosi sotto quota 200mila nelle scuole di diverso ordine e grado. La proiezione è di un decremento di quasi un terzo degli studenti nei prossimi dieci anni. In alcune zone rurali dell'interno invece, nascono così pochi bambini che si formano solo classi piccolissime unendo gli studenti di sei comuni.

La Sardegna è anche una delle regioni con la maggiore dispersione scolastica e il punteggio delle valutazioni invalsi più basse.