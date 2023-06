Intervento di soccorso sull'isola di Tavolara. Un'escursionista straniera in difficoltà lungo un sentiero è stata recuperata dai vigili del fuoco con una manovra di discesa e risalita al verricello. A intervenire è stato l'equipaggio di Drago VF143, nome in codice del velivolo in forza al reparto volo di Alghero.