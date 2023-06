Sopralluogo della Guardia costiera nell'area del gazebo di fronte a Tavolara

La Guardia costiera di Olbia, su richiesta della Procura di Tempio Pausania, ha effettuato un'ispezione sul maxi gazebo costruito a Cala Finanza, nel comune di Loiri Porto San Paolo, davanti a Tavolara per ospitare una festa di lusso. Obiettivo: verificare la distanza dal mare della struttura. L'inchiesta era partita quando sulla costa era apparso il gazebo, costruito su un terreno privato accanto alla lussuosa villa Joy, affittata per l'occasione. In base ad alcune indiscrezioni, si troverebbe a una distanza inferiore ai trenta metri dal mare, ma non ci sarebbero anomalie dal punta di vista paesaggistico e ambientale. La società organizzatrice dell'evento smonterà la struttura a fine giugno.